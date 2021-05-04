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SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 15:01 по времени Восточного побережья США (в 22:01 мск).

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Это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1503 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 29 апреля.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX. Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You была осуществлена через 8 минут 39 секунд после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Примерно через 1 час 4 минуты после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

США SpaceX Falcon 9 Starlink

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