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Индия ищет лекарства для борьбы с "черной плесенью"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Индия находится в поиске лекарств, которые помогли бы справиться с проблемой "черной плесени", сообщил журналистам в пятницу посол страны в РФ Бала Венкатеш Варма.

Он уточнил, что проблема "черной плесени", или грибкового заболевания мукормикоз, о вспышке которого заявлял Минздрав Индии, возникла из-за осложнений в связи с методами лечения COVID-19.

В настоящий момент Индия занимается поиском лекарств. "Мы также связались с российскими властями, чтобы узнать, смогут ли они предоставить какие-либо медикаменты для этой цели. Но мы также пытаемся найти способ изменить схему лечения (коронавируса) таким образом, чтобы проблема "черной плесени" не возникала", - сказал Варма.

Мукормикоз диагностируют у пациентов с COVID-19, которые находились в отделении интенсивной терапии, долгое время принимали стероиды, страдают диабетом.

Об учащении случае мукормикоза в Индии сообщалось в начале мая. Это инфекция, которая вызывается разнообразными видами грибов семейства мукоровые.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Бала Венкатеш Варма Индия Коронавирус

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