Индия потребовала от соцсетей удалить упоминания об "индийском" штамме

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство связи и информационных технологий Индии требует от социальных сетей удалять упоминания об "индийском" варианте коронавируса COVID-19, поскольку официально он называется B.1.617, передает Hindustan Times.

Как отмечается, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не называет варианты коронавируса по географическим названиям. Сообщения о распространении "индийского" варианта коронавируса индийские власти назвали "абсолютно ложными".

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале 2020 года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" коронавирусом заразностью.