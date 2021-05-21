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WSJ узнала о планах Axel Springer купить новостной сайт Axios

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Германский издательский дом Axel Springer SE начал переговоры о покупке американского новостного интернет-портала Axios, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным одного из них, владельцы Axios хотели бы получить от сделки $400 - $450 млн. При этом отмечается, что нет никаких гарантий того, что за Axios заплатят столько при любом возможном раскладе.

Другой источник сообщил, что переговоры по заключению сделки не являются финальными: есть вероятность, что они ни к чему не приведут. По его сведениям, за последние недели переговоры стали идти интенсивнее.

Как отмечает WSJ, Axios известен публикацией сенсационных новостей и лаконичным стилем повествования. Тематика портала охватывает такие сферы, как политика, медиа, технологии и финансы. WSJ напоминает, что ранее медиапортал вел переговоры об объединении со спортивным издание The Athletic. В 2020 году Axios заработал более $60 млн доходов.

Axel Springer владеет такими немецкими газетами как Bild и Welt. В последние годы издательский дом пополнил список американских медиахолдингов: в 2015 году компания за $500 млн приобрела новостной портал Business Insider, а недавно - интернет-издание Morning Brew, основной темой которого является бизнес.

Германия США Axel Springer Axios Business Insider Bild Welt

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