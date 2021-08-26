Германский Axel Springer полностью выкупит американскую Politico

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Германский медиаконцерн Axel Springer сообщил, что полностью выкупит Politico - американскую медиакомпанию, которая занимается политической журналистикой.

В результате Axel Springer получит 50% акций совместного с Politico предприятия, выпускающего европейское издание Politico Europe, и сайт Protocol, освещающий новости мира технологий.

В концерне отметили, что сделка дополнит портфель компании, который включает такие издания, как Insider и Morning Brew. Кроме того, Axel Springer владеет такими газетами, как Bild и Die Welt.

Роберт Олбриттон - основатель Politico и Protocol - продолжит выполнять обязанности издателя.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ранее СМИ сообщали о переговорах о покупке медиаконцерном контрольного пакета акций в Politico.

Politico, основанная в 2007 году, изменила формат освещения политических событий в США благодаря быстрым сообщениям в собственных блогах, утренним рассылкам электронных писем с последними новостями и тщательному отслеживанию ситуации вокруг выборов и изменений в законодательстве.