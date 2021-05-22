Посольство РФ в Боготе отвергло обвинения в причастности к кибератакам

Данные утверждения не способствуют развитию дружественных отношений между Россией и Колумбией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Колумбии отвергло заявление министра обороны Колумбии о кибератаках, совершённых из России, а также попытках подстрекательства к насилию с российской стороны, сообщается в заявлении на странице дипмиссии в Twitter.

Ранее 17 мая министр обороны Колумбии Диего Молано в интервью известному испанскому изданию El Mundo, отвечая на вопрос испанских журналистов, о том, имело ли место иностранное вмешательство в социальные сети с целью подстрекательства к насилию, ответил, что кибератаки были совершены, в частности, и из России.

Также министр в интервью колумбийской газете El Tiempo 21 мая заявил, что есть информация о довольно большом количестве кибератак и активности из России.

"Мы полностью отвергаем эти утверждения. Такие серьезные обвинения в адрес нашей страны, которые мы считаем совершенно необоснованными и не подкрепленными конкретными доказательствами, никоим образом не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией", - говорится в заявлении посольства.

Ранее агентство Associated Press сообщало о массовых антиправительственных протестах в Колумбии на фоне попыток правительства президента Ивана Дуке повысить налоги на коммунальные услуги, топливо, заработную плату и пенсии. Позже администрация отозвала это предложение, но этого было недостаточно, чтобы подавить недовольство, которое вспыхнуло во время пандемии.