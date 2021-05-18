Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки непричастна к хакерской атаке на SolarWinds, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мне было бы лестно услышать такие оценки в отношении Службы внешней разведки, которую я возглавляю, такие высокие оценки, но не в моих правилах представлять такие творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои", - сказал Нарышкин в интервью "Би-Би-Си".

Он подчеркнул, что никаких доказательств причастности СВР к атаке нет, "по крайней мере в публичной плоскости".

Нарышкин напомнил, что в соответствии с секретными документами, ранее опубликованными Эдвардом Сноуденом, разведывательные агентства США и Великобритании ранее "внедряли вредные уязвимости в коммерческое программное обеспечение".

"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена американским агентством, одним из них, но, тем не менее, тактика похожа", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли хакерская группа, известная как Cozy Bear, APT 29 или The Dukes, связана с СВР, глава службы добавил: "Все эти сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами, вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, настолько нелепы, а подчас даже убоги, что в разговоре двух приличных и высокообразованных людей даже неудобно это комментировать, они выглядят как плохой детектив".

"К тем обвинениям, которые представлены публично, Россия непричастна", - отметил Нарышкин.