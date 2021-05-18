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Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds
Фото: Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки непричастна к хакерской атаке на SolarWinds, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мне было бы лестно услышать такие оценки в отношении Службы внешней разведки, которую я возглавляю, такие высокие оценки, но не в моих правилах представлять такие творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои", - сказал Нарышкин в интервью "Би-Би-Си".

Он подчеркнул, что никаких доказательств причастности СВР к атаке нет, "по крайней мере в публичной плоскости".

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Нарышкин напомнил, что в соответствии с секретными документами, ранее опубликованными Эдвардом Сноуденом, разведывательные агентства США и Великобритании ранее "внедряли вредные уязвимости в коммерческое программное обеспечение".

"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена американским агентством, одним из них, но, тем не менее, тактика похожа", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли хакерская группа, известная как Cozy Bear, APT 29 или The Dukes, связана с СВР, глава службы добавил: "Все эти сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами, вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, настолько нелепы, а подчас даже убоги, что в разговоре двух приличных и высокообразованных людей даже неудобно это комментировать, они выглядят как плохой детектив".

"К тем обвинениям, которые представлены публично, Россия непричастна", - отметил Нарышкин.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Сергей Нарышкин СВР SolarWinds

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