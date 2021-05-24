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Стратегический бомбардировщик США совершил полет в район Черного моря

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, в понедельник совершил полет в район Черного моря, следует из данных западных авиационных ресурсов, отследивших его по сигналам бортового транспондера.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 60-0013, поднявшийся с авиабазы Морон в Испании, пролетел над Средиземным морем, севером Италии, Адриатикой, Хорватией, Венгрией и Румынией перед тем, как вблизи южных границ Одесской области Украины выйти на Черное море.

В районе болгарского порта Бургас бомбардировщик, покружив некоторое время над морем, вернулся на обратный курс.

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Во время полета над западной частью Черного моря самолет находился не ближе 270-320 км от границ России.

При этом не исключается, что в полете было задействовано два самолета, на одном из которых был отключен транспондер.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, 18 мая на авиабазу Морон на юго-западе Испании прибыла оперативная бомбардировочная группа B-52H Stratofortress из состава второго бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана).

Как сообщали американские военные, 19 мая пара B-52H выполнила полет в район Балтики. В частности, самолеты пролетели над международными водами Балтийского моря и столицами Литвы Вильнюсом и Латвии Ригой. Над Балтикой их сопровождали истребители ВВС Дании и Польши.

"Миссия оперативной бомбардировочной группы демонстрирует приверженность США коллективной безопасности НАТО и способствуют стабильности на европейском театре", - говорилось тогда в сообщении Командования ВВС США в Европе.

США Черное море

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