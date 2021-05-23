Самолеты ВМС США провели разведку вблизи черноморских границ России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Два разведывательных самолета Военно-морских сил США в воскресенье совершили многочасовые полеты вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов, отследивших их по сигналам транспондеров.

По их данным, самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, несколько часов курсировали у берегов Крыма.

Накануне у границ России на Черном море были также зафиксированы полеты двух американских разведчиков - стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135W и патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon.

Они выполняли полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.