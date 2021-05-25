Посольство Латвии в Минске прекратило оказывать консульскую помощь

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Посольство Латвии в Минске прекратило оказывать консульскую помощь в связи с решением правительства Белоруссии выслать из страны посла и весь персонал. Об этом BNS сообщили в латвийском МИДе.

Министерство просит граждан Латвии, находящихся в чрезвычайной ситуации в Белоруссии и нуждающихся в консульской помощи, например, потерявших удостоверение личности, обращаться в посольство любой страны ЕС в Минске, консульство Латвии в Витебске или консульский отдел МИД по телефону круглосуточной службы экстренной помощи.

Также МИД предложил им обращаться в посольства Латвии на Украине и в Польше.

МИД Белоруссии 24 мая объявил, что высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге, а также весь дипломатический и административно-технический состав посольства. В дипмиссии разершили оставить одного административно-технического сотрудника "для ухода за зданием".

МИД Латвии ответил симметрично.

24 мая в Риге у отеля "Radisson Blu Hotel Latvija", где вывешены флаги стран-участниц Чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.