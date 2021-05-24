Латвия вышлет белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Латвия в ответ на действия властей Белоруссии, предписавших покинуть страну послу Латвии в этой стране Эйнару Семанису, предприняла симметричные действия, сообщили агентству BNS в министерстве иностранных дел Латвии.

В МИД Латвии была вызвана временная поверенная Белоруссии Наталья Садовская, ей сообщили о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Белоруссии в Риге. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому было предложено покинуть страну в течение суток.

"Послу предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.

Ранее в понедельник в Риге возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг возле отеля, где остановились участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр города отметил, что этот жест – инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель – выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима президента Александра Лукашенко.