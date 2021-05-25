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Беспилотник ВВС США провел разведку у западных границ России и в Донбассе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил многочасовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов, отследивших его по сигналам бортовых транспондеров.

По их сведениям, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пролетел через воздушное пространство Франции, Германии и над Балтикой перед тем, как подойти к российским рубежам.

Он совершил пролеты вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. После этого он направился на Украину через воздушное пространство Польши, где курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе.

Во вторник у российских границ на Черном море также был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W.

Накануне два американских разведывательных самолета один за другим провели очередные полеты вдоль морских границ Крыма.

В понедельник также американский морской разведчик P-8A Poseidon выполнил полет у побережья Сирии, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус и российская авиабаза Хмеймим.

Россия США Донбасс

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