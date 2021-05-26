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Три моряка погибли при столкновении японского и российского судов

Три моряка погибли при столкновении японского и российского судов
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо, сообщает телеканал NHK. В результате столкновения погибли три члена экипажа японского судна, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

По данным МСКЦ, при столкновении члены экипажа японского судна оказались в море. Все они были подняты на борт российского судна "Амур": трое живыми, трое - погибшими. Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

В спасательном центре добавили, что российское судно сейчас следует в порт Момбецу на севере Японии для разбирательства.

"По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные метеоусловия. Видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга", - сказал собеседник агентства.

Расследование инцидента будет проводить японская сторона.

"В частности, предстоит установить, имелось ли в наличии и сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном сближении, и какими при этом были действия обеих команд", - сказал он.

По данным телеканала NHK, столкновение произошло 26 мая около 6:00 в Охотском море примерно в 23 километрах к северо-востоку от порта Монбецу. Береговая охрана направила на место патрульные катера для детального расследования ситуации.

По данным японского агентства Kyodo, японское судно в результате столкновения перевернулось.

Позднее агентство уточнило, что погиб 60-летний старший механик японского судна и двое 30-летних членов экипажа, находившихся на палубе.

Япония Россия Охотское море

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