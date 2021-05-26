Граждане РФ не пострадали при столкновении двух рыболовецких судов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россияне не пострадали в результате столкновения японского и российского судов у побережья Хоккайдо, сообщили "Интерфаксу" в службах морского поиска и спасения.

"На борту российского судна "Амур" 24 человека, все граждане РФ. Капитан доложил, что пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Судно приписано к порту Невельска, эксплуатируется в интересах ООО "Амурское" из Южно-Сахалинска.

Утром в среду около в Охотском море примерно в 23 километрах к северо-востоку от японского порта Монбецу столкнулись российское и японское рыболовецкое судно. В результате члены экипажа японского судна оказались в воде, их всех подняли на борт российского судна "Амур": трех живыми, трех - погибшими. В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" сообщили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.

Российское судно сейчас следует в порт Момбецу для разбирательства. Расследование инцидента будет проводить японская сторона.