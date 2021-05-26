Мощный ураган ударил по восточному побережью Индии

Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Более 1,2 млн человек эвакуированы с восточного побережья Индии из-за угрозы наводнений, вызванных ударом урагана "Яас", сообщает в среду Associated Press.

Основной удар пришелся на индийские штаты Одиша (Орисса) и Западная Бенгалия.

Агентство приводит выдержки из предупреждения Метеорологического управления Индии о возможности возникновения волн, которые в некоторых местах могут быть выше крыш домов.

Ураган сопровождается ливневыми дождями и штормовыми ветрами - повалены деревья, оборваны линии электропередач.

В связи с ударом стихии как минимум до вечера среды закрыт аэропорт Колькаты (Калькутты).

Положение осложняется тем, что в регионе не устранены последствия урагана "Тауктае", который обрушился на страну неделю назад.