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Мощный ураган ударил по восточному побережью Индии

Мощный ураган ударил по восточному побережью Индии
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Более 1,2 млн человек эвакуированы с восточного побережья Индии из-за угрозы наводнений, вызванных ударом урагана "Яас", сообщает в среду Associated Press.

Основной удар пришелся на индийские штаты Одиша (Орисса) и Западная Бенгалия.

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Агентство приводит выдержки из предупреждения Метеорологического управления Индии о возможности возникновения волн, которые в некоторых местах могут быть выше крыш домов.

Ураган сопровождается ливневыми дождями и штормовыми ветрами - повалены деревья, оборваны линии электропередач.

В связи с ударом стихии как минимум до вечера среды закрыт аэропорт Колькаты (Калькутты).

Положение осложняется тем, что в регионе не устранены последствия урагана "Тауктае", который обрушился на страну неделю назад.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
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