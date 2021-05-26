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Владельцем "Украинской правды" стал Dragon Capital

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и гендиректор группы компаний Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение о переходе 100% корпоративных прав на издание и все его активы к Dragon Capital. Пресс-релиз об этом сопубликован на сайте "Украинской правды".

Они договорились, что редакционная политика издания и подходы к работе не изменятся.

Редакция "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, которая останется в роли редактора-основателя.

В Dragon Capital эту инвестицию рассматривают как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова на Украине, говорится в пресс-релизе.

Dragon Capital - созданная в 2000 году украинская инвестиционная компания. Ей также принадлежит общественно-политический журнал "Новое время", одноименный интернет-сайт и ТРК Радио НВ.

Украинская правда Алена Притула Dragon Capital Томаш Фиала Украина

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