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ВМС США сообщили о разведывательном корабле ВМФ РФ рядом с Гавайями

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Последние несколько дней разведывательный корабль ВМФ России находится к западу от Гавайских островов, сообщил представитель ВМС США информационной службе Военно-морского института Соединенных Штатов.

"Тихоокеанскому флоту известно о российском корабле, действующем в международных водах вблизи Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его все время, пока он находится здесь", - заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США капитан Джон Гей.

По словам американских военных, российский корабль действует в рамках международного права и не представляет опасности для судоходства. Но при этом указывается, что он не транслирует сигнал автоматической системы опознавания.

Институт указал, что Тихоокеанский флот США не предоставил деталей о российском корабле, но, по имеющимся данным, речь идет о разведывательном корабле Тихоокеанского флота России "Карелия", который предназначен для радиотехнической разведки, радиоперехвата и расшифровки сообщений противника.

Сообщается, что в минувшую пятницу корабль "Карелия" находился в 21 км к западу от острова Кауаи, на котором расположен Тихоокеанский ракетный полигон Баркинг-Сэндс, где ВМС США и Агентство по противоракетной обороне проводят испытания различных ракет.

Джон Гей Гавайские острова США ВМФ России

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