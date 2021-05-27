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Лукашенко анонсировал саммит СНГ в Минске 15 октября

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Саммит СНГ запланирован на 15 октября в Минске, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Лукашенко рассказал, что возможность очной встречи в Минске обсуждалась недавно и на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции", - говорится в пресс-релизе.

"Мы планировали, что в канун проведем заседание ЕАЭС - президенты встретятся, обсудят определенные вопросы, которые есть, которые нужно будет обсуждать. И на следующий день, как планировалось, мы встретимся в рамках СНГ. Я готов к тому, чтобы вместе с вами серьезно встретить здесь глав государств в очном режиме и представить серьезные темы для разговора", - сказал президент.

28 мая в Минске пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.

В этот же день Лукашенко в Сочи проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. В повестке встречи - совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также "тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства".

СНГ Минск Белоруссия Александр Лукашенко Сергей Лебедев ЕАЭС Сочи Владимир Путин

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