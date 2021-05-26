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Лукашенко и Путин в Сочи обсудят вопросы экономики

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на скорой встрече с президентом Владимиром Путином в Сочи будет обсуждать в основном вопросы экономики, а по остальным направлениям он лично проблем не видит. Его цитирует агентство "БелТА".

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше, - сказал Лукашенко. - По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем".

На брифинге 26 мая журналисты спросили пресс-секретря Владимира Путина, будет ли Россия помогать с рефинансированием "обвалившегося" на фоне ситуации с самолетом Ryanair белорусского госдолга и будут ли это обсуждать два президента.

"Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Белоруссии посчитает необходимым проинформировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии. А дальше все будет зависеть от постановки вопроса, (от того) как Александр Григорьевич будет ставить вопрос", - сказал Песков.

Пескова также спросили, оценивала ли Россия, насколько ей, возможно, придется увеличить субсидии Белоруссии в связи с санкциями в отношении республики. "Этот вопрос не ставился белорусской стороной", - ответил он.

"Действительно Россия прямо и косвенно оказывает значительную помощь белорусской экономике", - заявил Песков, подчеркнув, что "это не является поводом для автоматических пересчетов каких-то".

По его словам, 28 мая в Сочи пройдет беседа двух лидеров, которая продолжится за рабочим обедом. Он отметил, что по итогам встречи не планируется никаких заявлений для прессы.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Дмитрий Песков Сочи

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