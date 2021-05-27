"Белавиа" отменила рейсы в восемь стран

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Белавиа" сообщила о вынужденной отмене рейсов в восемь стран с 27 мая.

"В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград", - говорится в сообщении компании.

Пассажирам предложено изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билетов без штрафов в течение года с момента приобретения.

"Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения", - отмечается в сообщении.

Уже отменили

Ранее "Белавиа" сообщила, что в связи с решением правительств Финляндии и Чехии о запрете на использование воздушного пространства авиакомпания отменила до 30 октября рейсы в эти страны с 26 мая и 28 мая соответственно.

Также до 30 октября отменены рейсы в/из Стокгольма, Лондона, Парижа. До 26 июня компания приостановила рейсы в Вильнюс, до 25 августа в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Запреты для Белоруссии

Рейсы "Белавиа" отменяются в связи с запретами на использование воздушного пространства, которые ввели европейские страны в отношении белорусских авиаперевозчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель 25 мая заявила, что саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.