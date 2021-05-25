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Белорусской авиации запретят летать над территорией Евросоюза

Белорусской авиации запретят летать над территорией Евросоюза
Фото: ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза, заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Меркель, саммит решил в отношении белорусских политиков "принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС".

Накануне, 24 мая, саммит ЕС призвал всех базирующихся в Евросоюзе перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию. Он также призвал Совет ЕС "принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями".

Ранее во вторник стало известно, что Литва попросила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным и начать расследование дела о принуждении Минском к посадке летевшего в Вильнюс пассажирского самолета.

Кабмин Литвы в понедельник запретил авиакомпаниям летать в Литву или из нее через воздушное пространство Белоруссии.

Украина со среды, 26 мая, прекратит авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, объявил ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

23 мая. В тот день самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолета Ryanair было подписано "солдатами ХАМАС". В самой палестинской группировке позднее опровергли свою причастность к инциденту с лайнером.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Германия Ангела Меркель ЕС

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