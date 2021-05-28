В Белоруссии завели уголовное дело из-за инцидента с госфлагом в Риге

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича в связи с инцидентом с государственным флагом Белоруссии в Риге.

Рассмотрев материалы в СМИ и интернете о "тяжком преступлении против интересов" Белоруссии Швед возбудил уголовное дело против латвийских чиновников по ч. 3 ст. 130 белорусского УК - умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, говорится в сообщении в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Как заявляют в надзорном ведомстве, "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси - Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище".

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", - подчеркивается в сообщении.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.

24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый. Флаг заменили Ринкевич и Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко, пояснил он.

Через несколько часов после этого МИД Белоруссии объявил о высылке посла Латвии в Минске.