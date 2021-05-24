Белоруссия вышлет посла Латвии из-за замены белорусского флага в Риге

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Отмечается, что от латвийских властей потребовали провести расследование, принести извинения и вернуть на место госфлаг Белоруссии. Послу вручена соответствующая нота протеста.

"Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал Макей журналистам в понедельник.

Ранее в понедельник в Риге возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы отметил, что этот жест – инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель – выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

Ранее планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Белоруссия была лишена этого права из-за подавления белорусским режимом акций протеста мирных жителей.

Случай с самолетом Ryanair

В аэропорту Минска 23 мая экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Позже стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он задержан. Вместе с ним задержали гражданку России Софью Сапегу.

В Европейской внешнеполитической службе назвали принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом. Ведомство призвало "незамедлительно освободить Протасевича". Там также заявили о необходимости международного расследования этого инцидента.

Ранее Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.