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Организатора подпольного казино в Подмосковье экстрадировали из Румынии в РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Румыния выдала России обвиняемого в незаконной организации азартных игр в Московской области, сообщила в воскресенье Генпрокуратура РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Румынии экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности Михаила Чуботэреску. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, Чуботэреску в 2013 году совместно с другими лицами договорился об организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.

Как рассказали в Генпрокуратуре, Чуботэреску с соучастниками нашли место в деревне Макарово Подольского района Подмосковья, в помещении они установили более 20 игровых автоматов, оснащенных программным обеспечением с денежным выигрышем, подыскали работников, которые принимали у клиентов наличные средства, вносили кредиты на игровые автоматы, снимали показания счетчиков, подсчитывали выручку и расплачивались с охраной заведения.

Таким образом Чуботэреску извлек доход свыше 6 млн рублей, уточнили в ведомстве.

В связи с тем, что обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В марте этого года Чуботэреску был задержан в Румынии, после чего Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который удовлетворен.

В воскресенье Чуботэреску будет доставлен в Россию.

Румыния Михаил Чуботэреску Подмосковье

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