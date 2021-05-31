Более 300 человек продолжают поиски вооруженного мужчины в лесах Франции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Во французской коммуне Ле Ларден-Сен-Лазар (департамент Дордонь) полиция с утра воскресенья продолжает разыскивать вооруженного мужчину, который в субботу устроил разборки со стрельбой в доме своей бывшей спутницы, а позднее стал стрелять в сторону жандармов. Об этом сообщает BFM TV.

По словам прокурора коммуны Перигё Солен Белауар, мужчина владеет оружием незаконно.

Власти призывают жителей не покидать свои дома, пока идет спецоперация по поимке преступника.

В ночь на воскресенье полиция получила сигнал о бытовом конфликте: бывший партнер женщины напал на ее нового спутника. Когда полицейские приехали на место происшествия, подозреваемый открыл стрельбу и сбежал.

Как сообщает BFM TV, нападавший - 29-летний бывший военнослужащий, который в последнее время работал водителем грузовика. У него с женщиной, на партнера которой он напал, есть трое общих детей.

С 2015 года разыскиваемый был четырежды осужден за домашнее насилие. Несколько месяцев он провел в тюрьме, но в основном отбывал наказание условно. 3 мая его приговорили к восьми месяцам с обязательством носить электронный браслет и не приближаться к своей бывшей партнерше.

Коллеги описывают мужчину как "очень трудолюбивого" и "хорошего товарища", но также отмечают, что он обычно носил военную форму и стрижку. "Он очень хороший стрелок, если бы он хотел кого-то убить, он бы это сделал", - считает бывший коллега разыскиваемого Максим.