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Во Франции началась спецоперация по поимке вооруженного мужчины

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Во французской коммуне Ле Ларден-Сен-Лазар (департамент Дордонь) полиция ищет вооруженного мужчину, который несколько раз выстрелил в сторону жандармов и скрылся.

Как сообщает BFMTV, в ночь на воскресенье полиция получила сигнал о бытовом конфликте: бывший партнер женщины напал на ее нового спутника. Когда полицейские приехали на место происшествия, подозреваемый открыл стрельбу и сбежал.

На поиски мужчины брошены более двухсот человек, окрестности патрулируют два вертолета. Власти призывают местных жителей не покидать дома, так как спецоперация продолжается.

Франция

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