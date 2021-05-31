НАТО не будет выяснять причастность Дании к слежке за лидерами других стран

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - НАТО не имеет отношения к истории с участием Дании в слежке за высокопоставленными официальными лицами других стран, и альянс оставляет за странами-членами право самим разобраться в ситуации, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я, конечно, знаю об этих сообщениях, но я также знаю, что страны, вовлеченные в это дело, сейчас заняты установлением фактов", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции в преддверии встреч глав МИД и минобороны стран альянса.

"НАТО как организация к этому отношение не имеет, не в задачах НАТО заниматься такими вопросами", - добавил генсек, выразив надежду, что союзники смогут прояснить все факты и урегулировать проблему.

Ранее датская телерадиокомпания DR распространила информацию о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество с разведслужбой Дании для слежки за высокопоставленными должностными лицами соседних стран.

Как следует из сообщений, объектами шпионажа были канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры Германии от социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. В сообщении DR говорилось, что выводы о слежке за европейцами стали результатом внутреннего расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало 2012 и 2014 годы. Они свидетельствуют, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

После появления этих сведений во Франции, Швеции и ФРГ потребовали объяснений от Дании.