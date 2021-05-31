Поиск
AНачало в 16:15Чехия Чехия1 : 1Дания ДанияТретий периодBНачало в 16:15США США1 : 0Германия ГерманияПерерывAНачало в 20:15Россия РоссияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Норвегия НорвегияКазахстан Казахстан

НАТО не будет выяснять причастность Дании к слежке за лидерами других стран

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - НАТО не имеет отношения к истории с участием Дании в слежке за высокопоставленными официальными лицами других стран, и альянс оставляет за странами-членами право самим разобраться в ситуации, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я, конечно, знаю об этих сообщениях, но я также знаю, что страны, вовлеченные в это дело, сейчас заняты установлением фактов", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции в преддверии встреч глав МИД и минобороны стран альянса.

В РоссииАдвокат Сноудена счел одобрением реакцию ЕС на слежку США за его лидерамиЧитать подробнее

"НАТО как организация к этому отношение не имеет, не в задачах НАТО заниматься такими вопросами", - добавил генсек, выразив надежду, что союзники смогут прояснить все факты и урегулировать проблему.

Ранее датская телерадиокомпания DR распространила информацию о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество с разведслужбой Дании для слежки за высокопоставленными должностными лицами соседних стран.

Как следует из сообщений, объектами шпионажа были канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры Германии от социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. В сообщении DR говорилось, что выводы о слежке за европейцами стали результатом внутреннего расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало 2012 и 2014 годы. Они свидетельствуют, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

После появления этих сведений во Франции, Швеции и ФРГ потребовали объяснений от Дании.

НАТО Дания Йенс Столтенберг США АНБ

Новости по теме

Новости

Совет ЕС ужесточил правила получения шенгенских виз

Совет ЕС ужесточил правила получения шенгенских виз

Тунис отменил ПЦР-тесты для вакцинированных туристов с 1 июня

Москва заявила о готовности обсуждать с США права человека на определенных условиях

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

В МИД РФ заявили, что повестки дня США и России к саммиту не совпадают

В Китае семьям разрешили иметь трех детей

В Китае семьям разрешили иметь трех детей

Россиянке Сапеге в понедельник должны предъявить обвинение

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 170 млн

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 мая

Датские спецслужбы помогали АНБ США следить за лидерами ЕС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');