Адвокат Сноудена счел одобрением реакцию ЕС на слежку США за его лидерами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена, считает, что лидеры европейских стран, которых, по данным СМИ, прослушивали американские спецслужбы, должны отреагировать на эти публикации и осудить незаконные действия США.

Ранее в понедельник на эти сведения отреагировал сам Сноуден, который еще в 2013 году обнародовал данные о незаконных действиях американских спецслужб по прослушиванию телефонов лидеров ряда зарубежных стран. Экс-сотрудника ЦРУ призывал к полному раскрытию информации о скандале.

"Сноуден не изменяет своим принципам, то, о чем он говорит – это важная информация. Другое дело, что те политики, о которых идет речь и в отношении которых осуществлялась слежка, почему они как-то на это слабо реагируют или вообще не реагируют? Вот это вопрос, важный вопрос", - сказал "Интерфаксу" Кучерена, комментируя высказывание Сноудена в связи с новыми разоблачениями европейской прессы.

По словам адвоката, такая позиция европейских лидеров является молчаливым одобрением действий американских спецслужб.

"Если мы соглашаемся, что американские спецслужбы осуществляют слежку за гражданами – не только американскими, но и европейскими, российскими, тогда мы должны просто сказать: да, мы с этим согласны. Но если мы хотим жить в правовом поле, тогда мы имеем право возмутиться и сказать, что это непозволительно и эти границы переходить нельзя", - отметил Кучерена.

Адвокат беглого американца заметил: "Это показывает, что он остается приверженцем всего того, что он говорил в 2013 году, и он не изменяет своим принципам".

Так Кучерена прокомментировал слова Сноудена о том, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал, который разразился в связи с информацией о том, что американские спецслужбы следили за европейскими политиками.