Поиск
AНачало в 16:15Чехия Чехия0 : 1Дания ДанияПерерывBНачало в 16:15США США1 : 0Германия ГерманияПерерывAНачало в 20:15Россия РоссияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Норвегия НорвегияКазахстан Казахстан

Адвокат Сноудена счел одобрением реакцию ЕС на слежку США за его лидерами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена, считает, что лидеры европейских стран, которых, по данным СМИ, прослушивали американские спецслужбы, должны отреагировать на эти публикации и осудить незаконные действия США.

Ранее в понедельник на эти сведения отреагировал сам Сноуден, который еще в 2013 году обнародовал данные о незаконных действиях американских спецслужб по прослушиванию телефонов лидеров ряда зарубежных стран. Экс-сотрудника ЦРУ призывал к полному раскрытию информации о скандале.

В миреДатские спецслужбы помогали АНБ США следить за лидерами ЕСЧитать подробнее

"Сноуден не изменяет своим принципам, то, о чем он говорит – это важная информация. Другое дело, что те политики, о которых идет речь и в отношении которых осуществлялась слежка, почему они как-то на это слабо реагируют или вообще не реагируют? Вот это вопрос, важный вопрос", - сказал "Интерфаксу" Кучерена, комментируя высказывание Сноудена в связи с новыми разоблачениями европейской прессы.

По словам адвоката, такая позиция европейских лидеров является молчаливым одобрением действий американских спецслужб.

"Если мы соглашаемся, что американские спецслужбы осуществляют слежку за гражданами – не только американскими, но и европейскими, российскими, тогда мы должны просто сказать: да, мы с этим согласны. Но если мы хотим жить в правовом поле, тогда мы имеем право возмутиться и сказать, что это непозволительно и эти границы переходить нельзя", - отметил Кучерена.

Адвокат беглого американца заметил: "Это показывает, что он остается приверженцем всего того, что он говорил в 2013 году, и он не изменяет своим принципам".

Так Кучерена прокомментировал слова Сноудена о том, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал, который разразился в связи с информацией о том, что американские спецслужбы следили за европейскими политиками.

Анатолий Кучерена Эдвард Сноуден

Новости по теме

Новости

Чемпион Европы по кроссу Сафиуллин задержан в Москве с полкило наркотиков

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

Медведев допустил расширение использования маткапитала еще на 3 позиции

Прокурор запросил 7 лет колонии для активистки Полюдовой по делу о призывах к терроризму

Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера

Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера

ФБК назвал имя экс-сотрудника, "слившего" базу сторонников Навального

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Минпромторг предупредил IT-компании РФ об угрозе оказаться "за бортом"

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');