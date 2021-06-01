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В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID
Фото: Yui Mok/PA Images via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании впервые с начала пандемии COVID-19 за сутки не зафиксировали ни одного случая летального исхода среди инфицированных коронавирусом, сообщает "Би-би-си".

По данным СМИ, при этом в стране наблюдается увеличение суточного показателя случаев COVID-19. Так, за последние 24 часа в Великобритании диагностировали еще 3 165 новых случаев коронавируса, в то время как неделю назад данный показатель составлял около 2,5 тыс.

При этом правительство Великобритании с 21 июня планирует начать ослаблять ограничительные меры в Англии. Британский премьер Борис Джонсон заявил в мае, что нет весомых оснований для того, чтобы откладывать эти планы, несмотря на ситуацию с "индийским" штаммом COVID-19.

Джонсон пояснил, что на данный момент правительство пытается выяснить, является ли индийский штамм более заразным и в достаточной ли степени проводимая вакцинационная программа "укрепила" англичан.

В Англии, Уэльсе и нескольких районах Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, разрешили международные сообщения в "зеленые" страны, в том числе в Португалию, Сингапур и Исландию.

Британское правительство планирует с 21 июня отменить оставшиеся социальные ограничения. Однако многие опасаются распространения в Англии "индийского" варианта коронавируса, который считается более заразным.

Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали свыше 4,4 млн заражений коронавирусом, более 127,7 тыс. людей с COVID-19 скончались. При этом в стране зафиксировали более 4,2 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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