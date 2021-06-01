Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия5 : 0Белоруссия БелоруссияВторой периодонлайнBНачало в 20:15Германия Германия2 : 1Латвия ЛатвияВторой периодAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 7Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Италия Италия2 : 4США СШАОконченподробнее

США и Япония заявили о важности альянса на фоне действий Китая

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Союз США и Японии является как никогда важным на фоне стремления КНР изменить расстановку сил в регионе. Об этом говорится в заявлении японского МИД после переговоров главы ведомства Тосимицу Мотэги и нового главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Джона Акилино.

"(Мотэги и Акилино беспокоят - ИФ) непрекращающиеся и нарастающие попытки Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - цитирует выдержки из заявления агентство Associated Press (AP).

"При нынешних обстоятельствах важность альянса (Японии и США- ИФ) является более значимой, чем когда бы то ни было", - отметили в министерстве.

Стороны также согласились продолжить укреплять совместный потенциал сдерживания и способность к ответным действиям для обеспечения "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

По данным AP, адмирал Акилино, занявший пост главы Индо-Тихоокеанского командования в апреле, также провел переговоры с премьер-министром Японии Йосихидэ Сугой, министром обороны Нобуо Киси и японскими военными, а речь в ходе консультаций также шла о ядерной и ракетной программах КНДР.

Агентство напоминает, что Япония наряду с США, Индией и Австралией входит в Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue - Quad), который зачастую рассматривается как механизм противодействия растущему влиянию Китая в регионе. В Пекине в ответ критикуют этот блок, расценивая его как проявление менталитета времен "холодной войны".

При этом Токио и Пекин ведут территориальный спор по поводу контролируемых Японией островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао). Агентство "Киодо" ранее отмечало, что Япония укрепляет оборону как на островах Сэнкаку, так и на островах Рюкю, тянущихся от острова Кюсю до Тайваня в Восточно-Китайском море.

США Япония Китай

Новости

Что произошло за день: вторник, 1 июня

Пандемия коронавируса

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID
Пандемия коронавируса

В Турции ослабили меры против COVID-19

В отношении россиянки Сапеги во вторник провели следственные действия

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Лукашенко договорился с Путиным о компенсации Минску потерь от налогового маневра

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');