Тихановскую пригласили выступить в Сенате США

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американские сенаторы Джинн Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман встретились в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и пригласили ее в Вашингтон, чтобы выступить в Сенате, сообщает телеграм-канал Тихановской во вторник.

"Сенаторы пригласили Светлану Тихановскую посетить Вашингтон и выступить в комитете по иностранным делам в Сенате США в июне (. . .). Тихановская отметила важность встречи Байдена с Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча проходила в вильнюсском аэропорту. Тихановская поблагодарила сенаторов за принятие Belarus Democracy Act, который включает поддержку независимых СМИ и гражданского общества. Она обсудила с сенаторами атаки на белорусские независимые медиа – Hrodna.life, TUT.by, "Белсат" и независимых журналистов, предложила поддержать белорусскую службу "Радио Свобода" и запустить белорусскую редакцию "Голоса Америки".

"Сенатор Шахин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Роб Портман сказал, что время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима", - сообщили в офисе Тихановской.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.