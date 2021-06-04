Минск напомнил о незаконченной аккредитации посла США Джули Фишер

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минск. 4 июня. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Аккредитация посла США в Белоруссии не завершена, никакого официального отношения к стране Джули Фишер пока не имеет, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Его комментарий опубликован на сайте министерства.

Его попросили прокомментировать слова представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что посол США в Белоруссии Джули Фишер "продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан за пределами страны".

"Джули Фишер лично вольна поддерживать любые законные устремления любых граждан хоть в Гренландии или на Северном полюсе. Потому что никакого официального отношения к Беларуси она пока не имеет", - ответил Глаз.

"До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны", - подчеркнул Глаз.

Он напомнил, что, в соответствии с Венской конвенцией, послы считаются приступившими к выполнению своих обязанностей "либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот".

3 июня Минск уведомил Госдепартмент, что решил сократить дипломатический и административно-технический персонал посольства США, а также отозвать решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию.

Представитель Госдепа Прайс, комментируя это, напомнил, что администрация США 28 мая решила восстановить с 3 июня санкции против девяти белорусских предприятий.

С 2008 года у США нет посла в Минске, а у Белоруссии - посла в Вашингтоне после того, как США ввели санкции против госконцерна "Белнефтехим". Тогда же стороны взаимно ограничили количество работающих дипломатов. Более 12 лет дипмиссии в странах возглавляют временные поверенные. Ограничение на численность сотрудников дипмиссий США Минск отменил в январе 2019 года.

В начале мая 2020 года президент США Дональд Трамп предложил назначить послом в Минск заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер. В декабре ее назначение утвердил Сенат Конгресса. Назначенный в июле послом Белоруссии в США Олег Кравченко умер в декабре 2020 года, не успев доехать до Вашингтона.

В марте 2021 года Госдеп подтверждал планы отправить Фишер в Минск. В апреле МИД Белоруссии заявил, что готов ее принять в любое время при условии четкой перспективы двусторонних отношений.