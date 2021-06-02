В Варшаве сообщили о вывозе в Польшу трех белорусских активисток

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Польши сообщило о вывозе на территорию республики трех белорусских активисток, задержанных у себя на родине.

"В мае 2021 года в результате усилий, предпринятых польскими дипломатическими, консульскими службами, три активистки, представляющие польское меньшинство в Белоруссии, прибыли в Польшу", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

В нем уточняется, что это - Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. "Женщинам предоставили необходимую поддержку и уход", - отмечается в сообщении.