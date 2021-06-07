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Премьер Польши заверил в поддержке белорусской оппозиции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что Варшава продолжает поддерживать белорусскую оппозицию на фоне критики однопартийца Рышарда Терлецкого в адрес Светланы Тихановской, сообщает Associated Press.

"С самого начала протестов в августе прошлого года мы поддерживаем белорусов, которые борются за свободу, за верховенство права, борются за демократию", - заявил он.

Моравецкий добавил, что эта поддержка продолжится.

Также он высказался в защиту Терлецкого, отметив, что в 1970-1980-е годы он вел активную борьбу за демократию в Польше, и подвергался аресту за это.

Терлецкий, занимающий позицию вице-маршала сейма (вице-председателя), раскритиковал Тихановскую за ее контакты с польской оппозицией, в частности, с мэром польской столицы Рафалом Тшасковским, с которым она провела встречу.

"Если Тихановская хочет продвигать антидемократическую оппозицию в Польше и выступать на митинге Тшасковского, пусть тогда ищет помощи в Москве (а не у польских властей - ИФ), и позволит нам поддерживать ту белорусскую оппозицию, которая не на стороне наших противников", - написал Терлецкий в твиттере в конце прошедшей недели.

В Белоруссии после 9 августа 2020 года начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.

Польша Матеуш Моравецкий Белоруссия Рышард Терлецкий

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