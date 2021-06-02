Экологи в Германии вновь пожаловались на "Северный поток 2"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Экологи из немецкого общества Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали очередную жалобу на "Северный поток 2" в федеральное ведомство по судоходству и гидрографии BSH, регулятор ее проверяет, но работы по строительству газопровода не приостановлены, сообщила "Интерфаксу" представитель BSH.

"Они опротестовали разрешение на строительство с мая по сентябрь, выданное в 2018 году. Мы проверим заявление и примем решение. Работы не приостановлены", - сказала собеседница агентства.

Разрешения на строительство "Северного потока 2" действуют на разные времена года - отдельно на период с сентября по май, отдельно - с мая по сентябрь. Сейчас разрешение на строительство с сентября по май не действует из-за другой жалобы экологов, ее рассматривает суд в Гамбурге. Но в BSH воспользовались возможностью выдать отдельное разрешение на прокладку двух километров газопровода в немецкой исключительной экономической зоне.

По данным DUH, в немецких водах еще должны быть проложены в общей сложности 14 километров газопровода. В последние дни корабль - трубоукладчик "Фортуна" уложил два километра трубы, теперь судно должно вернуться в датские воды и продолжить там работу над газопроводом вместе с более современным трубоукладчиком "Академик Черский". Работы на немецкой территории возобновятся позднее, отмечает DUH.