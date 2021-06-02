Рынок акций РФ превысил новый рубеж 3800 п. по индексу МосБиржи

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $71 за баррель) на фоне ожиданий увеличения спроса по мере восстановления мировой экономики, индекс МосБиржи впервые преодолел рубеж 3800 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3817,68 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1643,66 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,6%.

Доллар просел до 73,19 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+4,6%), "ЛУКОЙЛа" (+3,5%), "ММК" (+2,8%), расписки Ozon (+2,8%), бумаги "Газпрома" (+2,5%), Polymetal (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Роснефти" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "Татнефти" (+1,5%), ВТБ (+1,2%), Московской биржи (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "МТС" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-3%), акции АФК "Система" (-1,4%), "РусГидро" (-0,8%), "Северстали" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%).

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в среду на ПМЭФ, что решить проблему компенсации государственным и квазигосударственным потребителям стальной продукции переплаты, возникшей в связи с резким ростом цен на внутреннем рынке, можно и без налоговых изъятий - через механизм скидок, однако этот инструмент носит нерыночный и чрезвычайный характер, нужно искать системное решение.

"НОВАТЭК" подписал с китайской Zhejiang Energy базовые условия поставки до 1 млн тонн СПГ в год с "Арктик СПГ 2", сообщила российская компания. Соглашение основывается на меморандуме о взаимопонимании, подписанном сторонами в октябре 2019 года, и устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ 2" в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на условиях DES на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей покупателя.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ после утренней заминки возобновил рост вслед за нефтью Brent, которая вновь превысила $71 за баррель.

Акции "Газпрома" подогрели новости о существенном росте добычи и экспорта с начала года. Хотя из Германии вновь появились негативные новости: природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство "Северного потока 2" и провести дополнительный анализ с точки зрения защиты климата. С позиций политических циклов "зеленые" рассчитывают на победу во время осенних выборов, после которой они смогут законодательно решить данный вопрос. Однако "СП 2" строится во многом для ликвидации угольной энергетики ФРГ, которая занимает до трети в энергетическом балансе.

Тем временем вопрос инфляции заставляет инвесторов проявлять осторожность. Цены производителей еврозоны выросли за май на 1,0%, а в годовом выражении повысились на 7,6%, что оказалось выше прогноза 7,3% и выше апрельских 4,4%. Нефть дорожает на фоне сильных данных по производственной активности в мире. ОПЕК+ также сохраняет прогноз по поводу дефицитного рынка в текущем году и придерживается плана постепенного наращивания производства, отмечает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, укреплению рубля способствовало ускорение роста нефти. Большинство фондовых площадок некоторое время оставалось около дневных минимумов, но затем и они перешли к росту. Поддержку нефтяным ценам оказали позитивные комментарии участников заседания министров ОПЕК+, хотя решение сохранить запланированные в апреле темпы наращивания добычи нефти было ожидаемым.

Как отмечает исполнительный директор ИГ "Универ-Капитал" Артем Тузов, проект "Северный поток 2" выходит на финишную прямую, и в ближайшее время стоит ждать целый цикл позитивных новостей: об окончании тестового периода, пробном пуске газопровода, наращивании объемов поставок.

С другой стороны, акции "Газпрома" с ноября 2020 года выросли более чем на 100 рублей - от минимума 150 рублей до текущих 270 рублей. Инвесторам, покупавшим "Газпром" в расчете на достройку газопровода и переоценку его акций, стоит задуматься, что эта переоценка уже произошла. "Газпром" стоил дороже только в 2008 году. Из понятной, консервативной инвестиции в недооцененную компанию "Газпром" может стать спекулятивной идеей для массового инвестора, с последующим активным ростом и дальнейшим активным падением. Крупные держатели акций "Газпрома" могут воспользоваться повышенным спросом и благоприятным новостным потоком и начать продавать акции в рынок после их бурного роста, считает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Лящука, локомотивом российского рынка акций в среду выступил нефтегазовый сектор. Акции "Газпрома" поддержали данные об увеличении экспорта природного газа в дальнее зарубежье по итогам первых пяти месяцев 2021 года (+27,2% год к году). В секторе горной добычи и металлургии акции "АЛРОСА" также продолжили рост и обновили исторический максимум. Оптимизм на российском рынке акций может сохраниться благодаря высоким ценам на нефть, что позволит в дальнейшем закрепиться индексу МосБиржи выше 3800 пунктов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть подорожала на фоне позитивного взгляда ОПЕК+ на конъюнктуру рынка и решения оставить в силе планы по увеличению добычи на 1,55 млн б/с в июне-июле. Страны альянса считают, что восстановление спроса полностью компенсирует увеличение поставок, в том числе со стороны Ирана, если оно будет происходить "упорядоченным и прозрачным образом".

Участники рынка нефти с позитивом приветствовали решение ОПЕК+, укрепившее их уверенность в сильном спросе и высоких ценах. Котировки Brent закрепляются выше $70 за баррель, и краткосрочный растущий импульс может продолжиться, хотя долго удерживать такие высокие уровни может быть проблематично. Вечером оценку запасов нефти в США опубликует API. По данным опросов Reuters, запасы нефти на прошлой неделе могли снизиться на 2,1 млн баррелей.

Индексы акций в США во вторник показали смешанную динамику в пределах 0,1% после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти.

Заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В субботу в стране было зафиксировано 12,6 тыс. новых случаев заражения - минимум с марта 2020 года.

На текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США за май. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

В среду в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), но выросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 выросли на 0,2-0,5%) и США (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Цены на нефть

Нефть в среду продолжила подъем благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+ и решениям альянса не менять планы добычи в июле; цена Brent к 18:50 по Москве поднялась на $1,1 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $71,1 за баррель (+1,2% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $68,57 за баррель (+1,3% и +2,1% во вторник).

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник, 1 июня, заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Наука-связь" (+10,1%), банка "Приморье" (+9,7%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+4,9% и +12,9% "префы"), ПАО "Диод" (+3,6%), "Россети Ленэнерго" (+3,4%), "Трубной металлургической компании" (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-9,7%), АДР HeadHunter (-7,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-1,6%), акции "М.Видео" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,41 млрд рублей (из них 13,24 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 13,03 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,59 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).