Нарышкин назвал санкции Запада против Белоруссии и РФ элементами гибридной войны

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Санкции Запада против Минска и Москвы являются элементами гибридной войны, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин после совместного заседания с Комитетом госбезопасности Беларуси в четверг.

"Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. Должен сказать, что в Российской Федерации нашими гражданами эти действия воспринимаются крайне негативно. Среди нашего населения растет неприемлемость такой политики западных стран. Я думаю, что похожие явления происходят и в белорусском обществе. Это все элементы гибридной войны, агрессивные действия", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос касательно ограничений и санкций по отношению к России и Белоруссии. Его цитирует госагентство БелТА.

Глава СВР отметил, что термин "недружественные шаги" в данном контексте очень мягкий.

"Эти агрессивные действия направлены против суверенитета наших стран, и мы с этим мириться не будем. Мы стоим твердо на позициях защиты общечеловеческих ценностей, которыми дорожим, и что бы ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать", - подчеркнул он.

Нарышкин также подчеркнул, что российские спецслужбы дорожат партнерскими отношениями с белорусскими коллегами.

"В ходе совместной дискуссии мы сделали глубокий анализ нынешнего момента. И должен сказать, что мы высоко оцениваем уровень взаимодействия, доверительность в отношениях между нашими двумя специальными службами и дорожим партнерскими связями", - отметил он.

По словам директора Службы внешней разведки РФ, вопросы обеспечения безопасности двух стран и в целом Союзного государства являются важной частью межгосударственного сотрудничества.

"Остро стоит вопрос защиты нашей самостоятельности, суверенитета. И в этом плане взаимодействие спецслужб имеет большое значение. Что касается нашего партнерства с Комитетом госбезопасности Белоруссии, то оно строится по ряду направлений. Традиционное направление связано с международным терроризмом. К сожалению, угрозы такого рода не уходят. Мы с белорусскими партнерами усилили аналитическую составляющую совместной работы, обладая большим объемом информации. Мы вместе работает и понимаем, что потенциал этой работы у нас гораздо больший, в том числе интеллектуальный потенциал. Сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать шире", - резюмировал Нарышкин.

Сегодня состоялось 20-е совместное заседание коллегии Комитета государственной безопасности Белоруссии и российской Службы внешней разведки.