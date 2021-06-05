Премьер Белоруссии оценил ущерб от санкций Запада в 3% ВВП

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оценил примерно в 3% ВВП возможный ущерб от санкций Запада в отношении республики и выразил уверенность, что этот ущерб удастся компенсировать.

"Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляют порядка 1,7 процентных пункта ВВП. Торговых санкций - 0,7 процентных пункта. Вместе если взять торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был подсчитан составляет 2,9% ВВП. Я уверен, что даже если это будет иметь такой эффект, мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он также заявил, что Белоруссия будет уходить от западных товаров и технологий в случае расширения санкций, готова переключиться на азиатские и российские технологии.

Он добавил, что Минск знает, чем заменить эти товары и технологии. Головченко сообщил, что Белоруссия готова переключиться в том числе на азиатские технологии.

"По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются", - добавил он.

Премьер заявил также о готовности применять специальные защитные меры в отношении внутреннего рынка. "Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов", - заявил он.

Он также отметил, что в Белоруссии работает большое количество иностранных предприятий, в том числе из тех стран, которые проводят санкционную политику. "Они могут потерять наш рынок. Пусть он не такой большой, вместе с тем объем инвестиционного импорта из ЕС - это миллиарды в год. Хотелось бы, чтобы западные политики подумали о судьбах бизнесов", - сказал Головченко.