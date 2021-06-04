МиГ-31 сопроводил самолет ВВС США в районе Баренцева моря

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух перехватчик МиГ-31 для сопровождения американского военного самолета-разведчика в районе Баренцева моря, сообщил Северный флот.

Там отметили, что самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США приближался к границе РФ.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, констатировали в пресс-службе СФ.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщил флот.