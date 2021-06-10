Российский СУ-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-35 поднимался на сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС США в районе восточных границ страны, сообщили российские военные.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана", - сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Там заявили, что американский самолет приближался к российской границе. Для опознания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят Су-35.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня.

В пресс-службе сообщили, что после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили военные.

Крупные учения российского флота в Тихом океане

Истребитель Су-35 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика США на фоне крупных учений, которые российский флот начал в центральной части Тихого океана.

Министерство обороны РФ в четверг сообщило о старте учения с привлечением до 20 надводных боевых кораблей и подлодок, а также авиации.

Российские учения начались на фоне маневров Agile Dagger 2021, на которые вышла треть всех американских подводных лодок на Тихом океане.

В Минобороны РФ сообщили, что корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершили переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

В маневрах, в частности, участвуют флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

По данным ведомства, также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.

"В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника", - сообщили в Минобороны РФ.

4 июня командование подводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что учение Agile Dagger 2021, в которых задействована треть американских подлодок в регионе, проводится для оценки боевой готовности и отработки потенциала объединенных сил.

"В рамках учений подводные лодки из Перл-Харбора (штат Гавайи), Бремертона (штат Вашингтон) и Сан-Диего (штат Калифорния) экстренно вышли в море, чтобы продемонстрировать свою боеготовность, быстроту действий и поражающую способность", - заявили американские военные.