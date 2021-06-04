ВОЗ столкнулась с нехваткой вакцин в рамках программы COVAX

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о возможных проблемах в реализации программы COVAX из-за нехватки доз вакцин против коронавируса COVID-19.

"Мы прогнозируем нехватку, если не получим дозы. Мы все еще не на правильном пути: у нас нет достаточного количества доз из ряда стран, которые мы должны получить в определенные сроки, чтобы помочь миру выйти из этой ситуации", - цитируют СМИ помощника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда.

Отмечается, что организация уже получила и распределила более 80 млн доз, однако для успешного выполнения программы требуется еще не менее 200 млн доз.

"Если мы собираемся сделать так, чтобы в этом году было вакцинировано не менее 30-40% населения мира, мы должны провести вакцинацию еще 250 млн человек до конца сентября", - отметил Эйлвард.