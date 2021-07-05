США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX, передача которых состоится в рамках планов США по приобретению и транспортировки 500 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, сообщила пресс-служба американского посольства на Украине.

"Примерно месяц назад президент (США Джозеф - ИФ) Байден объявил о планах США приобрести 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer BioNTech от COVID-19 для передачи их COVAX-программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, транспортировкой и хранением по системе "холодной цепи" займется агентство USAID, расположенное и на территории Украины.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что Украина в июле может получить 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna из США в рамках механизма COVAX. Также в министерстве здравоохранения Украины отметили, что в ближайшее время в страну поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer - 1 млн доз в июле и 1 млн в августе.