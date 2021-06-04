ЕС призвал Россию отменить закон о запрете "экстремистам" избираться

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ЕС призывает Москву отменить принятый закон о запрете на участие в выборах лиц, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС обращается с призывом к российским властям отменить этот закон и привести российское законодательство в соответствие с обязательствами, которые Россия приняла на себя в рамках европейского и международного права в сфере прав человека, включая Европейскую конвенцию по правам человека", - говорится в документе.

"Этот новый закон - еще одно средство против критических и оппозиционных голосов, который еще сильнее ограничит политический плюрализм в России", - поясняется в пресс-релизе.

В ЕС полагают, что закон, "принятый в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу, в сочетании с законами об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", усиливает системное подавление демократии, прав и свобод человека".

Особое беспокойство у ЕС вызывает то, что закон "имеет обратную силу".

4 июня Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, причастные к деятельности экстремистских и террористических организаций, не смогут участвовать в выборах в течение пяти или трех лет, в зависимости от занимаемой позиции и сыгранной роли.