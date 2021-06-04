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Путин подписал закон о запрете "экстремистам" избираться

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах всех уровней лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступил в силу с момента опубликования.

Эти поправки - законопроект № 1165649-7 - внесли в Госдуму несколько депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Первоначально в них был запрет только на участие в думских выборах.

Ко второму чтению председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в законопроект поправки, которые расширили запрет на выборы всех уровней и все выборные должности.

Еще одна поправка от Клишаса и Крашенинникова гласит, что для лишения пассивного избирательного права "причастность" лиц к работе экстремистской или террористической организации должна быть установлена судом. Она может выражаться как в непосредственном участии в мероприятиях, в связи с которыми организация была признана экстремистской, оказании имущественной, организационно-методической, консультативной и иной помощи, так и в форме высказываний поддержки, в том числе в интернете, организации и ее отдельным мероприятиям, из-за которых она была закрыта в России.

Ограничения затронут только выборы, назначенные после вступления данного закона в силу.

Законопроект был окончательно принят Думой в мае, сенаторы его одобрили 2 июня.

Под запрет попадают лица, причастные к деятельности общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими.

Учредители или члены руководства таких организаций (в том числе руководители структурных и региональных подразделений и их заместители), занимавшие эти должности в трехлетний срок до запрета организации, лишатся права избираться на срок пять лет с момента запрета организации.

Рядовые участники и добровольные помощники организации, причастные к ней в течение года до ее запрета, лиштся права избираться на три года.

Владимир Путин Совет Федерации Госдума Василий Пискарев Андрей Клишас Павел Крашенинников

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