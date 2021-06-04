Путин счел безопасность КНДР способом решения северокорейской проблемы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение северокорейской проблемы должно строиться не с помощью санкций, необходимы гарантии безопасности КНДР.

"Решение этой проблемы должно строиться не способом удушения Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность северокорейцев", - сказал Путин в ходе беседы с руководителями международных информагентств.

"Хочется думать, что мы все, и Россия в том числе, найдем оптимальный путь решения северокорейской проблемы", заявил российский лидер.

Путин добавил, что "на протяжении прошлых лет, когда была предпринята попытка пойти по этому пути, мы наблюдали позитивные тенденции, в том числе и положительную реакцию со стороны руководства Северной Кореи".

По его словам, позднее партнеры КНДР, прежде всего США, отошли от взятых на себя обязательств, "и это вызвало новый виток напряженности".

Президент РФ отметил при этом, что позиция Москвы по северокорейской ядерной программе остается неизменной: "Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения. Все это знают, в том числе и наши друзья в Северной Корее".

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что он и президент США Джо Байден согласились, что для решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова важно развивать диалог с КНДР.