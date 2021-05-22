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США и Южная Корея выступили за диалог с Пхеньяном

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в пятницу, что он и президент США Джо Байден согласились, что для решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова важно развивать диалог с КНДР.

На совместной с Байденом пресс-конференции по итогам переговоров Мун сообщил, что президенты двух стран подтвердили необходимость диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, а также между двумя Кореями. Денуклеаризацию и установление постоянного мира на полуострове Мун назвал самой насущной задачей для двух союзников, добавив, что Сеул приветствует "реалистичный и прагматичный" подход Вашингтона к северокорейской проблеме.

Байден со своей стороны заверил, что прекрасно понимает, насколько труднорешаемой является проблема КНДР. Также он сообщил о возможности встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном: "Посмотрим. Если он возьмет на себя некоторые обязательства, то мы сможем встретиться". Он пояснил, что эти обязательства касаются конкретных мер, направленных на ликвидацию северокорейского ядерного арсенала, и подчеркнул, что США готовы к прагматичным шагам, нацеленным на снижение напряженности.

США Мун Чжэ Ин Южная Корея Джо Байден

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