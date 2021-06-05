Коломойский и Порошенко попадут в создаваемый реестр олигархов Украины

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный президентским законопроектом о деолигархизации, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Партнеры господина Коломойского официальные в Верховной Раде есть, и он не один, потому господин Коломойский точно попадает (в реестр олигархов - ИФ)... "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Петр Порошенко - ИФ) тоже автоматически попадает в реестр и это тоже понятно", - сказал Малюська в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).