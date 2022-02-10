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Минюст Украины прокомментировал судьбу олигархов "разной степени зашкваренности"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Закон о деолигархизации, который на Украине вступит в силу 7 мая, имеет единые инструменты для всех олигархов, однако олигархи "разной степени зашкваренности" пострадают от них по-разному, считает министр юстиции Денис Малюська. Он сказал об этом "Интерфаксу".

"У нас есть олигархи разной степени "зашкваренности". Понятно, что по наиболее ярым олигархам, давно потерявшим бизнес-репутацию, репутационные удары будут меньше, но, с другой стороны, они могут существеннее пострадать от других инструментов, например, того же декларирования контактов", - сказал глава Минюста.

По его мнению, в частности, Игорь Коломойский может больше пострадать от декларирования контактов с ним, чем Ринат Ахметов.

Министр не согласился с мнением, что закон и усилия по расширению его ограничений за пределами Украины - это стремление уравнять статус других олигархов со статусом Коломойского.

"Кто сейчас отчитывается о встречах с Коломойским? Или кто сейчас запрещает Коломойскому финансировать какую-либо политическую деятельность?", - пояснил он.

Он добавил, что у Дмитрия Фирташа также не так много возможностей работать на Западе: "Почему мы его фамилию не называем? По нему тоже менее больно (ударит) по сравнению с другими".

Министр подчеркнул, что рамка закона писалась для всех одинаково: не так, что для одного будут одни инструменты, для другого - другие.

"Это как ограничение скорости на дорогах: для водителя Ferrari они более ощутимы, чем для водителя "Таврии". Поэтому да, кто-то пострадает больше, кто-то пострадает меньше, но закон один для всех", - подчеркнул Малюська.

Министр также призвал украинских бизнесменов к одинаковому поведению на западных рынках и в Украине. По его оценке некоторые из них ведут двойную игру: выходя на западные рынки, позиционируют себя как честные бизнесмены с белым бизнесом, а на Украине остаются реальными олигархами, финансирующими политиков, связанными с коррупцией, вмешивающимися в работу госаппарата и формирующими сознание граждан через медиа.

"То есть, выходите на западные рынки - пожалуйста, выходите, никто не мешает, но ведите себя внутри страны, как бизнес, а не как олигархи", - констатировал Малюська.

Закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" устанавливает четыре критерия, при соответствии трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов. Речь о вовлечении в политику, владении медиа, значительными экономическими активами (согласно законопроекту - 1 млн прожиточных минимумом, или около 248 млн грн, или около $90 млн) и монополиями.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон в ноябре 2021 года.

В конце января 2022 года Малюська говорил, что признакам "очевидного олигарха" на данный момент соответствуют Ахметов и Коломойский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допускал, что совет может определить первых олигархов на заседании 20-25 мая.

Минюст Украина Денис Малюська Игорь Коломойский Ринат Ахметов Дмитрий Фирташ Алексей Данилов СНБО

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