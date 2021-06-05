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Путин назвал Меркель надежным партнером

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель - надежный и стабильный партнер, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что такие же принципы работы будут и у нового правительства Германии.

В ходе общения с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума у Путина спросили, будет ли он скучать по Меркель. "Обязательно", - сказал российский президент.

Он заметил, что не знает, кто будет новым канцлером, но подчеркнул, что с Меркель у него сложились деловые отношения. "Я ее очень высоко ценю, она очень опытный политик, человек прямой, но надежный, потому что, если мы о чем-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но это на самом деле так, она человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию", - сказал Путин.

В миреМеркель заявила, что критикует Путина в личных беседах, а не за глазаЧитать подробнее

Он добавил: "Мы это и на себе чувствуем, мы чувствуем это по нашим совместным делам. Что-то нам может нравиться, что-то может не нравиться, но она надежный, стабильный партнер. Мне бы очень хотелось, чтобы стабильность и надежность присутствовала и в деятельности будущего правительства Федеративной Республики Германия. Но при этом будем стремиться к тому, чтобы противоречия, о которых вы и сказали, они сводились к нулю".

ФРГ, напомнил Путин, один из важных партнеров России в мире и в Европе. Как он отметил, "и мы очень рассчитываем на то, что ситуация будет улучшаться постоянно".

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.

ПМЭФ-2021

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Германия Ангела Меркель Владимир Путин

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