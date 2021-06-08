Минюст США подтвердил возврат части выкупа хакерам, атаковавшим Colonial Pipeline

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США подтвердило сообщения СМИ о том, что американские следователи смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на оператора топливопровода Colonial Pipeline.

"После быстрого обращения Colonial Pipeline в правоохранительные органы... министерство юстиции обнаружило и вернуло большую часть выкупа, выплаченного оператором Colonial (хакерской группировке - ИФ) DarkSide после атаки вымогателей в прошлом месяце", - заявила на брифинге заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Она отметила, что цифровое вымогательство "представляет угрозу национальной безопасности и экономической безопасности Соединенных Штатов". Поэтому Минюст стремится использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для разрушения этих сетей и злоупотребления онлайн-инфраструктурой.

"Мы продолжим работу с нашими государственными и частными партнерами - как здесь, так и во всем мире, - чтобы объединить органы власти для противостояния возникающим угрозам", - подчеркнула Монако.

Ранее о том, что американским следователям удалось вернуть около $2,3 млн, которые были переданы хакерам в криптовалюте, сообщил телеканал CNN.

В результате хакерской атаки 7 мая была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому горючее из Техаса доставляется на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры якобы живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.